Uber s'allie à Cruise (General Motors) pour proposer des trajets en véhicule autonome

(AOF) - Uber et Cruise, filiale de General Motors spécialiste du véhicule autonome, ont annoncé un partenariat stratégique pluriannuel visant à déployer des véhicules autonomes sur la plateforme Uber. Les deux groupes prévoient de lancer ce partenariat l'année prochaine permettant à un utilisateur Uber de se voir proposer un trajet en véhicule autonome Cruise. Pour Marc Whitten, CEO de Cruise, il s’agit de « faire profiter encore plus de personnes des avantages d'une conduite sûre, fiable et autonome, ouvrant ainsi une nouvelle ère de mobilité urbaine. ».

"En tant que plus grande plateforme de mobilité et de livraison, nous pensons qu'Uber peut jouer un rôle important en contribuant à introduire de manière sûre et fiable la technologie autonome auprès des consommateurs et des villes du monde entier ", a déclaré Dara Khosrowshahi, CEO d'Uber.