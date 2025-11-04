 Aller au contenu principal
Uber prévoit de fortes réservations pour le trimestre des fêtes de fin d'année grâce à l'augmentation du nombre de membres
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Uber One stimule l'utilisation multiplateforme et la fidélisation des clients

*

Les prévisions de réservations brutes pour le quatrième trimestre dépassent les attentes de Wall Street

*

Le segment de la livraison affiche une hausse des ventes de 29 %, dépassant le segment de la mobilité

*

Le directeur général voit un potentiel d'utilisation multiplateforme plus élevé

Uber Technologies UBER.N a annoncé mardi des prévisions de réservations brutes supérieures aux attentes pour le quatrième trimestre, car son programme d'adhésion stimule la demande de trajets et de livraisons à l'approche des fêtes de fin d'année.

Le leader du covoiturage a également battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre, car les étudiants sont retournés à l'école et des mandats plus stricts de retour au bureau ont stimulé les trajets dans les villes.

Le directeur général Dara Khosrowshahi a déclaré que le programme Uber One encourageait les clients à réserver davantage de livraisons de nourriture et d'épicerie, soulignant le potentiel accru des services offerts par la société en dehors du transport par voiture.

Le segment de la livraison a enregistré une hausse des ventes de 29 % au cours du trimestre juillet-septembre, dépassant l'augmentation de 20 % du chiffre d'affaires de la mobilité et la croissance stable de la division du transport de marchandises.

Les consommateurs qui utilisent plus d'un service d'Uber ont un taux de rétention de 35 % plus élevé et dépensent trois fois plus que les autres, a déclaré M. Khosrowshahi. Seulement environ 20 % des utilisateurs actifs sur les marchés où les services de transport et de livraison sont offerts les utilisent conjointement, bien que les pays les plus performants dépassent déjà ce niveau. Uber prévoit que les réservations brutes - ou la valeur totale en dollars des courses, livraisons et autres services - se situeront entre 52,25 et 53,75 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Les analystes s'attendent à 52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre en cours, Uber prévoit un EBITDA ajusté - un indicateur de rentabilité très suivi par les investisseurs - compris entre 2,41 et 2,51 milliards de dollars, ce qui est légèrement inférieur aux attentes de 2,48 milliards de dollars.

Uber remplacera l'EBITDA ajusté par des prévisions de bénéfices ajustés à partir de ses prévisions pour le premier trimestre de l'année prochaine, adoptant ainsi une pratique typique des entreprises plus matures.

Les réservations brutes au troisième trimestre clos le 30 septembre se sont élevées à 49,74 milliards de dollars, contre des estimations de 48,73 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % pour atteindre 13,47 milliards de dollars, dépassant les estimations de 13,28 milliards de dollars.

L'action d'Uber a gagné environ 65 % cette année grâce à ses bons résultats trimestriels et à sa domination croissante dans le secteur du transport de personnes.

Valeurs associées

UBER TECH
99,780 USD NYSE +3,36%
