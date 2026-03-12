 Aller au contenu principal
Uber présente une "excellente opportunité d'achat" selon Jefferies
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:35

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur Uber avec un objectif de cours de 110 $ après l'annonce de plusieurs partenariats pour la mise en service de robotaxis.

Uber a annoncé un partenariat pluriannuel avec Zoox, filiale d'Amazon, pour proposer des robotaxis à Las Vegas et Los Angeles. Le groupe a également annoncé ce matin un partenariat pour le lancement de robotaxis avec Wayve et Nissan au Japon.

"Uber collabore désormais avec tous les principaux acteurs du transport autonome, ce qui conforte notre conviction qu'il est particulièrement bien placé pour tirer profit des véhicules autonomes" indique Jefferies.

L'analyste pense que le repli de 25 % observé sur le titre Uber depuis septembre, dû aux inquiétudes liées aux véhicules autonomes, représente une excellente opportunité d'achat, d'autant plus qu'un repli similaire fin 2024 avait ouvert la voie à une hausse de 70 % au cours des neuf premiers mois de 2025.

Valeurs associées

UBER TECH
74,340 USD NYSE -0,84%
