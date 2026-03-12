Uber présente une "excellente opportunité d'achat" selon Jefferies
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:35
Uber a annoncé un partenariat pluriannuel avec Zoox, filiale d'Amazon, pour proposer des robotaxis à Las Vegas et Los Angeles. Le groupe a également annoncé ce matin un partenariat pour le lancement de robotaxis avec Wayve et Nissan au Japon.
"Uber collabore désormais avec tous les principaux acteurs du transport autonome, ce qui conforte notre conviction qu'il est particulièrement bien placé pour tirer profit des véhicules autonomes" indique Jefferies.
L'analyste pense que le repli de 25 % observé sur le titre Uber depuis septembre, dû aux inquiétudes liées aux véhicules autonomes, représente une excellente opportunité d'achat, d'autant plus qu'un repli similaire fin 2024 avait ouvert la voie à une hausse de 70 % au cours des neuf premiers mois de 2025.
Valeurs associées
|74,340 USD
|NYSE
|-0,84%
A lire aussi
-
Le prix du pétrole Brent a de nouveau dépassé jeudi la barre symbolique des 100 dollars le baril, alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement et que l'Iran a une nouvelle fois frappé des pétroliers dans la région. Il avance de ... Lire la suite
-
Le parti du rappeur devenu maire de Katmandou, Balendra Shah, a remporté la majorité absolue des sièges à la Chambre des représentants du Népal, a annoncé jeudi soir la commission électorale en proclamant les résultats complets des élections législatives disputées ... Lire la suite
-
Les automobilistes vont-ils payer moins cher leur carburant à la pompe? Répondant aux appels du pied de Bercy, la promesse de plusieurs distributeurs d'alléger la facture des Français a déjà du plomb dans l'aile jeudi, avec la nouvelle remontée des cours du pétrole ... Lire la suite
-
L'effigie de Winston Churchill sur les billets de cinq livres du Royaume-Uni va céder sa place à des images de la faune et de la flore locale, a annoncé la Banque d'Angleterre, un projet dénoncé par des députés. L'ex-Premier ministre britannique n'est pas le seul ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer