Uber poursuit ses projets de robotaxis même si des courses moins chères et des impôts plus élevés pèsent sur les bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société prévoit un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations

Le directeur financier Mahendra-Rajah quitte ses fonctions, Balaji Krishnamurthy lui succède

Prévisions de réservations brutes pour le premier trimestre supérieures aux attentes de Wall Street

Uber prévoit d'étendre le robotaxi à Madrid, Hong Kong, Houston et Zurich

(Article remanié pour inclure les commentaires de la société sur sa stratégie de robotaxis) par Akash Sriram

Uber Technologies UBER.N a soutenu sa stratégie de véhicules autonomes à forte intensité de capital et à un stade précoce, mercredi, alors même que ses bénéfices ont été affectés par sa volonté de proposer des trajets abordables et des impôts plus élevés, ce qui a entraîné une baisse de 5 % des actions de la société de covoiturage.

La société a déclaré qu'elle engageait des capitaux dans des partenaires de véhicules pour garantir un approvisionnement précoce et accélérer les déploiements, car sa plateforme présente un avantage structurel, tout en travaillant avec des banques et des sociétés de capital-investissement pour financer la plupart des flottes autonomes.

Uber a toutefois prévu un bénéfice inférieur aux attentes pour le premier trimestre et n'a pas atteint les estimations pour le quatrième trimestre, tout en avertissant qu'elle s'attend à un taux d'imposition effectif plus élevé de 22 % à 25 % en 2026 en raison de ses activités dans plus de 70 pays.

Signe d'une forte demande, les trajets ont augmenté de 22 % au quatrième trimestre, car davantage de consommateurs ont opté pour des trajets partagés et d'autres produits de mobilité à moindre coût visant à améliorer l'accessibilité financière et à élargir la base d'utilisateurs.

Selon Uber, les robotaxis sont susceptibles d'élargir le marché de la mobilité plutôt que de déplacer la demande existante, car ils augmentent l'offre, améliorent la fiabilité et font baisser les prix, tout en augmentant le nombre de trajets.

L'entreprise prévoit de faciliter les trajets en robotaxi dans jusqu'à 15 villes du monde d'ici fin 2026 et d'étendre ses services à Madrid, Hong Kong, Houston et Zurich, Hong Kong devant être son premier marché pour les trajets autonomes en Asie.

Le directeur général Dara Khosrowshashi a déclaré que les véhicules opérant via la plateforme d'Uber ont atteint un taux d'utilisation plus élevé et des temps de prise en charge plus courts que les services de robotaxi autonomes, ce qui confirme son point de vue selon lequel une grande plateforme multi-produits peut offrir de meilleures conditions économiques à mesure que le déploiement des véhicules autonomes s'intensifie.

"Nous pensons qu'Uber sera en mesure d'opérer dans un environnement de marché AV croissant et que le modèle continuera à se développer à la fois dans l'activité principale et dans le flux de trésorerie disponible, bien qu'il y ait probablement un débat continu sur l'AV", a déclaré Ralph Schackart, analyste chez William Blair.

Le mois dernier, la start-up Waabi, spécialisée dans les véhicules autonomes, a levé un milliard de dollars et s'est associée à Uber pour déployer des voitures autonomes. M. Khosrowshashi a déclaré que les 25 000 premiers véhicules de tourisme produits par la startup seront exclusivement déployés sur la plateforme d'Uber.

"Nous investissons notre capital afin de garantir l'approvisionnement à l'avenir, et une grande partie de cet approvisionnement sera rentable, ce qui est formidable, et nous continuerons à prendre ce type d'engagements", a déclaré M. Khosrowshashi .

CHANGEMENT DE DIRECTEUR FINANCIER

Uber a annoncé que Prashanth Mahendra-Rajah allait quitter son poste de directeur financier, remplacé par Balaji Krishnamurthy, un cadre de longue date.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action de 65 cents à 72 cents pour le premier trimestre, inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 76 cents. Pour le quatrième trimestre, le bénéfice ajusté s'élève à 71 cents, ce qui est inférieur aux estimations de 79 cents par action.

Les réservations brutes, une mesure de la valeur totale des trajets, des livraisons et d'autres services, devraient se situer entre 52,0 et 53,5 milliards de dollars au premier trimestre, au-dessus des estimations, soulignant la résistance de la demande, alors qu'elle équilibre la croissance, la rentabilité et les paris à plus long terme sur les véhicules autonomes.