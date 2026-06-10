Uber poursuit la ville de New York en justice au sujet d’une loi “imprudente” sur la protection des chauffeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la déclaration commune de la présidente du Conseil municipal et de l'auteur du projet de loi, au paragraphe 8)

* Uber affirme que la loi de la ville de New York protège les conducteurs dangereux et les fraudeurs

* La loi devrait entrer en vigueur le 28 juillet

* La ville de New York examine la plainte d'Uber

* Uber fait face à 3 571 poursuites judiciaires liées au comportement de ses chauffeurs

par Jonathan Stempel

Uber Technologies UBER.N a intenté un procès à la ville de New York pour bloquer l'application d'une nouvelle loi qui, selon elle, l'obligerait de manière anticonstitutionnelle à garder sur sa plateforme des chauffeurs qu'elle ne souhaite pas.

Dans une plainte déposée mardi soir, Uber a déclaré que la loi contre les “désactivations abusives” protégerait indûment les chauffeurs qui se livrent à des comportements dangereux, menaçants ou inappropriés, mettant en danger la sécurité publique et causant un “préjudice immédiat et irréparable” en portant atteinte à la réputation et à la bonne volonté de l'entreprise.

Elle a déclaré que la loi violait ses droits à la liberté d'expression et à une procédure régulière garantis par la Constitution américaine, ainsi que par la Constitution de l'État de New York. Uber demande une injonction permanente ainsi que le remboursement des frais.

Un porte-parole du service juridique de la ville de New York a déclaré mercredi que celui-ci examinait la plainte déposée par Uber devant le tribunal fédéral de Manhattan.

La loi locale 52 “” de 2026 empêcherait de manière générale les grandes entreprises de covoiturage telles qu’Uber et Lyft LYFT.O de licencier des chauffeurs en l’absence d’une “raison économique valable” ou d’un “motif valable”.

Les licenciements seraient autorisés en cas de partage de compte, de fraude et de “faute grave” telle que la violence, le harcèlement ou les agressions sexuelles, ainsi que la discrimination.

La loi devrait entrer en vigueur le 28 juillet, après un vote du Conseil municipal de 46 voix contre 5 en janvier. “Ce conseil municipal soutient les travailleurs et continuera de se battre pour garantir à tous les chauffeurs travaillant via une application les protections fondamentales en matière de procédure régulière”, ont déclaré dans un communiqué commun la présidente Julie Menin et le conseiller municipal Shekar Krishnan, principal promoteur de la loi.

UBER MET EN GARDE CONTRE DES PROCÉDURES “KANGAROU”

Uber s'est opposé à l'obligation de donner un préavis de 14 jours avant toute désactivation, affirmant que cela donnait aux chauffeurs une occasion de “riposter” contre les passagers, et qu'il risquait de devoir réembaucher dès 2019 des chauffeurs n'ayant pas reçu ce préavis.

L'entreprise a déclaré que la loi violait la vie privée des passagers en leur imposant de divulguer les signalements d'abus présumés aux chauffeurs accusés.

La société basée à San Francisco a également accusé la ville de New York d’encourager des procédures “kangourou” exigeant que les juges, les arbitres et les responsables du Département de la protection des consommateurs et des travailleurs partent du principe que les désactivations sont injustifiées, et faisant peser sur Uber la charge de prouver le contraire.

“Nous poursuivons la ville de New York en justice pour bloquer une nouvelle loi imprudente qui vise à nous priver de la capacité de retirer immédiatement de notre plateforme les chauffeurs potentiellement dangereux et les fraudeurs, ce qui constitue une menace immédiate pour la sécurité publique”, a déclaré Uber dans un communiqué. Au 1er juin, Uber faisait l'objet de 3 571 poursuites judiciaires dans le cadre d'un litige national devant le tribunal fédéral de San Francisco, accusant des chauffeurs d'inconduite sexuelle.

Lyft n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant ses intentions juridiques.