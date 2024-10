Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Uber: partenariat stratégique avec Avride information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce un partenariat stratégique pluriannuel visant à enrichir ses plateformes Uber et Uber Eats avec les robots de livraison et les véhicules autonomes d'Avride, une start-up basée à Austin (Texas).



Ainsi, lorsqu'un consommateur demandera une livraison ou une course admissible sur les applications Uber Eats ou Uber, il pourra se voir offrir la possibilité d'utiliser un robot de livraison ou un véhicule autonome Avride.



Le partenariat de livraison sera d'abord lancé sur Uber Eats à Austin dans les semaines à venir, avant de s'étendre à Dallas et à Jersey City, plus tard cette année, et le partenariat de mobilité devrait être lancé pour les usagers à Dallas plus tard l'année prochaine.





