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Uber ouvre les inscriptions pour ses « robotaxis » à Londres en vue d'un lancement prévu « dans quelques mois »
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paul Sandle

Uber a déclaré que ses utilisateurs pourraient s'inscrire dès lundi pour avoir la chance de monter à bord des premiers robotaxis de Londres équipés de la technologie d'IA de la start-up britannique Wayve, dès que les autorités réglementaires donneront leur feu vert pour le lancement, prévu dans les mois à venir.

Les véhicules autonomes constituent une priorité stratégique pour la société de VTC, qui s'est associée à plus de 30 entreprises à travers le monde pour proposer des services de transport de marchandises, de livraison et de taxi autonomes, avec des millions de trajets autonomes déjà effectués.

À Londres, elle collabore avec Wayve pour lancer des services qui fonctionneront comme les services UberX, Uber Electric ou Uber Comfort habituels, à la différence que le véhicule sera piloté par l'IA.

« C'est la première fois que le grand public pourra héler un véhicule autonome au Royaume-Uni », a déclaré Kaity Fischer, vice-présidente des opérations et du commerce chez Wayve, lors d'une interview.

Un opérateur formé sera assis au volant pour surveiller le système, a-t-elle précisé, mais les utilisateurs peuvent s'attendre à être conduits de leur point de départ à leur destination sans aucune intervention humaine.

Des opérations entièrement sans conducteur devraient être mises en place à l'avenir, ont indiqué les partenaires.

Uber a indiqué que les usagers pourraient s’inscrire sur une liste d’intérêt avant le lancement.

« En collaboration avec Wayve, nous proposons une nouvelle façon de se déplacer à Londres tout en contribuant à faire du Royaume-Uni une plaque tournante mondiale de l’innovation en matière d’autonomie », a déclaré Annie Duvnjak, responsable mondiale des opérations de mobilité autonome chez Uber.

Les clients auxquels un trajet en véhicule autonome Wayve est attribué peuvent choisir de l'accepter ou de passer à un service conventionnel, a-t-elle précisé, ajoutant que le trajet en véhicule autonome n'entraînera aucun coût supplémentaire.

Les véhicules Ford Mustang Mach-E, portant la marque Uber x Wayve, sont équipés de caméras panoramiques et d’un radar qui fournissent des données traitées à bord du véhicule. Cette technologie est testée sur les routes londoniennes depuis 2018, a précisé Mme Fischer.

Lors d’un essai réalisé par Reuters, le véhicule a parfaitement géré le trafic dense de Londres: bus qui s’engagent et sortent des voies, cyclistes slalomant entre les voitures et piétons s’engageant sur les passages piétons.

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