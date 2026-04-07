Uber mise sur les puces personnalisées d'Amazon pour stimuler ses efforts en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N utilise les puces personnalisées d'Amazon AMZN.O pour accélérer le calcul et former des modèles d'intelligence artificielle, a déclaré mardi le géant de l'informatique dématérialisée, alors que l'entreprise de covoiturage recherche du matériel avancé pour gérer les charges de travail numériques croissantes.

L'accord élargit le partenariat existant entre les deux sociétés en permettant à Uber d'utiliser les puces Graviton d'Amazon Web Services pour améliorer la fluidité des trajets et des livraisons, ainsi que les processeurs Trainium pour former les modèles d'intelligence artificielle qui alimentent ses applications.

Uber s'efforce d'optimiser son interface numérique, d'accélérer la mise en relation et de personnaliser l'expérience des utilisateurs afin de les attirer et d'acquérir un avantage concurrentiel.

Amazon, quant à lui, investit massivement pour accroître l'attrait de ses puces personnalisées et attirer les entreprises clientes afin de tirer parti de la demande en plein essor pour la formation et l'inférence de modèles d'IA.