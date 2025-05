Uber : les revenus du 1er trimestre déçoivent

(AOF) - Uber a publié des résultats trimestriels contrastés. Son bénéfice net s’est élevé à 1,776 milliard de dollars, contre une perte de 654 millions de dollars un an plus tôt. Le groupe précise toutefois qu’au premier trimestre 2024, la perte incluait 721 millions de dollars de réévaluation de ses participations, et que le bénéfice du premier trimestre 2025 inclut un gain de 51 millions de dollars pour les mêmes raisons. En termes de bénéfice dilué par action, sur les trois premiers mois de l’année, il s’est à 0,83 dollar, contre des prévisions à 0,51 dollar.

En revanche, là où le groupe a déçu, c'est sur le chiffre d'affaires. Attendu à 11,62 milliards de dollars, il n'a finalement atteint " que " 11,533 milliards de dollars.

Sur le trimestre, les déplacements ont augmenté de 18 %, pour un total de 3,036 milliards, tandis que les réservations brutes ont progressé de 14 %, à 42,818 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre, la multinationale centrée autour d'une application de mise en contact d'utilisateurs et principalement de transport avec chauffeur vise une croissance des réservations brutes de 16 à 20 %, soit entre 45,75 et 47,25 milliards de dollars à taux de change constant. Parallèlement, l'Ebitda ajusté est attendu entre 2,02 et 2,12 milliards de dollars, reflétant une hausse de 29 à 35 %.

