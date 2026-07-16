Uber lance une offre de 15 milliards de dollars sur Delivery Hero pour créer un géant mondial de la livraison de repas à emporter

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Opération visant à créer une plateforme couvrant 99 pays

* L'offre représente une prime de 34 % par rapport au cours moyen de l'action Delivery Hero sur trois mois

* Uber subit la pression de son concurrent américain DoorDash

* La transaction devrait être finalisée au second semestre 2027

* Le cours de l'action Delivery Hero recule après l'ouverture, puis se redresse

(Ajout de détails aux paragraphes 4, 14-15, 19-21, d'un analyste aux paragraphes 11-13, d'un graphique) par Miranda Murray

Uber UBER.N a lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero, valorisant la société allemande à 14,8 milliards de dollars, une opération qui donnerait naissance au plus grand groupe de livraison de repas hors de Chine, alors que la concurrence avec ses rivaux américains et européens s'intensifie. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de la société américaine de VTC visant à développer une activité mondiale de livraison de repas, alors qu’elle fait face à une concurrence de plus en plus intense de la part de Just Eat, détenue par le groupe néerlandais Prosus, et de son rival américain DoorDash

DASH.O , qui connaît une expansion très dynamique.

Cette transaction, qui devrait faire l’objet d’un processus réglementaire complexe, permettrait de créer une plateforme couvrant 99 pays, avec une valeur brute des marchandises (GMV) pro forma combinée de 236 milliards de dollars en 2025, a indiqué Delivery Hero dans un communiqué. À titre de comparaison, le géant chinois Meituan a enregistré l’année dernière une GMV de sa plateforme d’environ 1 670 milliards de yuans (246,5 milliards de dollars).

« Ensemble, nous allons presque doubler le nombre de marchés sur lesquels nous proposons à la fois des services de mobilité et de livraison », a déclaré Dara Khosrowshahi, directeur général d’Uber, dans le communiqué conjoint. L’objectif de cette opération était de renforcer la valeur à long terme pour les clients et les actionnaires.

UNE « LONGUE ET LENTE MARCHE » VERS L'APPROBATION PRÉVUE Uber, qui est déjà le principal actionnaire de Delivery Hero

DHER.DE , a subordonné l’acquisition à un seuil d’acceptation minimum de 50 % plus une action.

La transaction, soutenue par la direction et le conseil de surveillance de Delivery Hero, devrait être finalisée au cours du second semestre de l’année prochaine. L’offre de 41,50 € par action représente une prime d’environ 34 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes de Delivery Hero sur les trois derniers mois, a-t-il été précisé. Elle était supérieure de 9 % au cours de clôture de mercredi, mais avoisinait les 40 % par rapport au cours « non influencé » avant le début des discussions sur l’opération.

L'action Delivery Hero, qui avait clôturé à 38,18 € mercredi, a progressé d'environ 5,7 % lors des échanges avant l'ouverture à Francfort, mais a reculé peu après l'ouverture avant de se redresser légèrement pour s'échanger en hausse d'environ 0,45 % à 09h46 GMT — ce qui reflète les obstacles persistants auxquels se heurte l'opération.

L’acquisition de Delivery Hero permettrait d’étendre le réseau d’Uber Eats en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, mais attirerait également l’attention des autorités de la concurrence compte tenu du chevauchement des activités des deux entreprises. Dans le cadre de cet accord, Delivery Hero a accepté de céder une partie de ses activités couvrant 14 marchés à la société d’investissement américaine SSW Partners pour environ 1,4 milliard d’euros, dans l’espoir de faciliter l’obtention de l’autorisation des autorités de régulation. L’actionnaire majoritaire Prosus a également accepté de céder sa participation d’un peu moins de 17 %, ce qui, conjugué à l’accord de la direction de la société allemande, laisse peu de marge de manœuvre aux actionnaires pour réclamer une hausse du prix ou pour qu’un autre repreneur se présente.

Les analystes de Jefferies ont toutefois indiqué que le calendrier prévu pour la finalisation de l’opération pourrait laisser présager un « long et lent processus » à venir.

« Le recours à un investisseur financier pour anticiper les questions de droit de la concurrence pourrait s’avérer fructueux, même si le long délai prévu pour la finalisation de l’opération (2H27) suggère que l’examen ne sera pas simple », ont écrit ses analystes.

Delivery Hero, qui détient notamment les marques foodpanda, Talabat, Glovo et PedidosYa, avait initialement révélé fin mai une proposition de rachat d’Uber qui l’évaluait à environ 10 milliards d’euros, soit 33 euros par action, une offre qu’elle avait jugée trop basse.

Son action s’est négociée à près de 36 € au cours des semaines suivantes, les investisseurs anticipant une offre améliorée. La société berlinoise a enregistré une hausse d’environ 62 % cette année.

UNIR LEURS FORCES EST « LA BONNE DÉCISION »

« S'associer dès maintenant à un partenaire solide est la bonne décision pour Delivery Hero afin de garantir au mieux sa compétitivité future », a déclaré la présidente du conseil de surveillance, Kristin Skogen Lund, soulignant l’importance de la taille dans un secteur « concurrentiel ». Fondée à Berlin en 2011, Delivery Hero s’est rapidement développée grâce à une série d’acquisitions qui en ont fait l’une des plus grandes entreprises mondiales de livraison de repas, même si elle s’est retirée de certains marchés sous la pression des investisseurs qui lui demandaient de se concentrer sur ses bénéfices. Uber a multiplié les acquisitions pour accélérer sa croissance après un essor lié à la pandémie, rachetant en 2020 le service américain de livraison de repas Postmates pour 2,65 milliards de dollars afin de renforcer sa position aux États-Unis, après avoir abandonné une tentative d’acquisition de Grubhub.

De son côté, Uber s'est engagé à investir 2 milliards d'euros en Allemagne d'ici 2031 et a accepté de conserver le siège social de Delivery Hero à Berlin ainsi que ses effectifs jusqu'en 2029 au moins.

(1 dollar = 0,8722 euro)