Uber lance 2700 magasins Kroger sur ses plateformes
Les clients peuvent désormais s'approvisionner en produits d'épicerie frais, en produits ménagers et autres auprès de leurs magasins Kroger locaux, "avec l'aisance de la livraison à la demande et le jour même via les applications Uber".
Ce déploiement, en plus des boutiques florales et sushi de Kroger déjà disponibles sur Uber Eats, s'inscrit dans le plan précédemment annoncé par les entreprises visant à élargir l'accès, le choix et la valeur pour des millions de foyers.
Les clients peuvent ainsi parcourir toutes les collections de magasins de Ralphs, Fred Meyer, King Soopers, Smith's, Fry's, Harris Teeter, Mariano's et d'autres enseignes Kroger, puis planifier la livraison à l'heure qui leur convient le mieux.
Valeurs associées
|83,870 USD
|NYSE
|-0,97%
