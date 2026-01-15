 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Uber lance 2700 magasins Kroger sur ses plateformes
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 15:08

Uber Technologies et Kroger annoncent le lancement, sur les applications Uber Eats, Uber et Postmates, de près de 2700 magasins des différentes enseignes exploitées par le groupe de distribution et répartis à travers les Etats-Unis.

Les clients peuvent désormais s'approvisionner en produits d'épicerie frais, en produits ménagers et autres auprès de leurs magasins Kroger locaux, "avec l'aisance de la livraison à la demande et le jour même via les applications Uber".

Ce déploiement, en plus des boutiques florales et sushi de Kroger déjà disponibles sur Uber Eats, s'inscrit dans le plan précédemment annoncé par les entreprises visant à élargir l'accès, le choix et la valeur pour des millions de foyers.

Les clients peuvent ainsi parcourir toutes les collections de magasins de Ralphs, Fred Meyer, King Soopers, Smith's, Fry's, Harris Teeter, Mariano's et d'autres enseignes Kroger, puis planifier la livraison à l'heure qui leur convient le mieux.

Valeurs associées

UBER TECH
83,870 USD NYSE -0,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:42 

    La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

  • Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts
    information fournie par AFP 15.01.2026 16:39 

    Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite

  • Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:37 

    Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
    information fournie par Zonebourse 15.01.2026 16:34 

    Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank