Uber investit jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans Rivian dans le cadre de l'accord sur les taxis robots

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Uber va déployer 10 000 robotsaxis Rivian à partir de 2028

* Investissement initial de 300 millions de dollars; 1,25 milliard de dollars sous réserve de franchir des étapes importantes

* Uber dispose d'une option pour acheter 40 000 robotaxis supplémentaires en 2030

(Ajoute des actions au paragraphe 2) par Abhirup Roy et Akash Sriram

Uber UBER.N investira jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O dans le cadre d'un accord dans lequel la société de covoiturage commencera à déployer 10 000 SUV R2 entièrement autonomes en tant que robotaxis à partir de 2028, ont déclaré les entreprises jeudi.

Les actions de Rivian ont augmenté d'environ 9 % dans les échanges avant bourse.

Uber, basé à San Francisco, fera un investissement initial de 300 millions de dollars et financera le montant restant jusqu'en 2031, sous réserve que Rivian atteigne certains objectifs en matière d'autonomie, ont indiqué les deux sociétés.

L'intérêt pour les taxis sans chauffeur a augmenté ces derniers mois après des années de promesses non tenues, l'intelligence artificielle et les partenariats technologiques offrant l'espoir de résoudre plus rapidement les scénarios de circulation complexes et d'atténuer les coûts élevés.

Rivian, connu pour ses SUV R1S et ses camionnettes R1T haut de gamme, n'a pas encore lancé de robot-taxi, mais a dévoilé en décembre sa première puce informatique personnalisée pour la conduite autonome. La société se prépare également à lancer ses SUV R2, plus petits et plus abordables, au cours de ce trimestre.

Pendant ce temps, Waymo d'Alphabet GOOGL.O , qui exploite environ 2 500 robotaxis dans plusieurs villes américaines, a accéléré ses déploiements, tandis que Tesla TSLA.O a lancé un petit service de robotaxis à Austin, au Texas, et son directeur général Elon Musk promet une expansion rapide cette année.

Les robotaxis R2 seront disponibles exclusivement sur la plateforme d'Uber, en commençant par San Francisco et Miami, ont indiqué les entreprises, ajoutant qu'Uber a la possibilité d'en acheter jusqu'à 40 000 autres à partir de 2030.

"Si toutes les étapes sont franchies, les entreprises auront déployé des milliers de robotaxis Rivian R2 non supervisés dans 25 villes aux États-Unis, au Canada et en Europe d'ici à la fin de 2031", ont-elles déclaré.

Uber se positionne comme une place de marché pour de multiples opérateurs de robotaxis et a conclu des partenariats avec une grande partie de l'industrie des véhicules autonomes , notamment avec Waymo, Baidu 9888.HK et Lucid

LCID.O .

Elle travaille également avec Nvidia NVDA.O sur la conduite autonome, en s'appuyant sur les plateformes d'IA et de simulation du concepteur de puces pour soutenir le développement et la mise à l'échelle des systèmes robotaxi.