Uber Freight affirme que l'incident lié à la sécurité des données n'a eu aucune incidence sur ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber Freight mène actuellement une enquête sur un incident lié à la sécurité des données, impliquant un accès non autorisé à une partie de ses systèmes et de ses bases de données, a déclaré mardi un porte-parole de l'entreprise.

Il n'y a eu "aucun impact sur les activités commerciales d'Uber Freight, qui se poursuivent normalement sans interruption", a déclaré le porte-parole Sam Hallock. "Nos systèmes sont sécurisés et pleinement opérationnels."