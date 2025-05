Uber: expansion du partenariat avec WeRide information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce une expansion de son partenariat stratégique précédemment annoncé avec WeRide, avec l'ajout de 15 villes supplémentaires dans le monde au cours des cinq prochaines années, y compris en Europe.



Après un lancement réussi à Abu Dhabi et bientôt à Dubaï, les deux entreprises se sont engagées à étendre leur partenariat à plusieurs nouvelles villes chaque année, toutes en dehors des États-Unis et de la Chine.



Dans ces villes, les services Robotaxi de WeRide seront disponibles via l'application Uber, tandis que la plateforme de mobilité et de livraison sera responsable des opérations de cette flotte de véhicules autonomes.





