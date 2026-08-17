Uber et Zipline s'associent pour mettre en place un service de livraison par drone aux États-Unis pour Uber Eats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Uber Technologies UBER.N et Zipline ont annoncé lundi un partenariat visant à proposer la livraison par drones autonomes aux clients d'Uber Eats à travers les États-Unis.
Ce partenariat a été accompagné d'un investissement stratégique d'Uber dans la société spécialisée dans la livraison par drone.
* Les entreprises ont déclaré qu'elles visaient à atteindre 1 million de livraisons par drone par jour d'ici fin 2029, les premières livraisons devant débuter dans le courant de l'année.
* Le service sera d'abord lancé sur les marchés américains où Zipline est déjà présent, avant de s'étendre à des dizaines d'autres villes.
* Uber n'a pas souhaité répondre à la demande de Reuters concernant les détails financiers de son investissement dans Zipline.
* Zipline, qui opère sur quatre continents, a effectué 2 millions de livraisons à ce jour. La société a récemment été valorisée à 7,6 milliards de dollars après avoir levé 800 millions de dollars plus tôt cette année.
* L'accord conclu avec Zipline est similaire au partenariat signé l'année dernière par Uber avec la société de drones Flytrex, qui comprenait également un investissement.
* Zipline a étendu sa présence aux États-Unis, avec des partenaires commerciaux tels que Walmart WMT.O , ainsi que plus d’une douzaine de chaînes de restauration comme Panera, Chipotle
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