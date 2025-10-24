Uber et WeRide lancent les Robotaxis autonomes en Arabie saoudite
Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome chez Uber, souligne que ce projet constitue 'une étape importante dans l'expansion de l'accès aux véhicules autonomes au Moyen-Orient'. Jennifer Li, directrice financière de WeRide, précise que cette initiative marque 'une avancée vers une mobilité plus sûre et durable'.
Chaque Robotaxi inclut pour l'instant un opérateur à bord avant un passage progressif à une conduite entièrement autonome. Ce lancement s'inscrit dans la Vision 2030 du Royaume, visant à promouvoir l'innovation et les transports intelligents.
