Uber et WeRide lancent les Robotaxis autonomes en Arabie saoudite
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 15:45

Uber annonce, en partenariat avec WeRide, le début des trajets en Robotaxi autonomes à Riyad, une première sur sa plateforme en Arabie saoudite. Les véhicules circulent sur des itinéraires dédiés entre Roshn Front et l'Université Princesse Noura, dans le cadre d'un programme soutenu par la Transport General Authority (TGA).

Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome chez Uber, souligne que ce projet constitue 'une étape importante dans l'expansion de l'accès aux véhicules autonomes au Moyen-Orient'. Jennifer Li, directrice financière de WeRide, précise que cette initiative marque 'une avancée vers une mobilité plus sûre et durable'.

Chaque Robotaxi inclut pour l'instant un opérateur à bord avant un passage progressif à une conduite entièrement autonome. Ce lancement s'inscrit dans la Vision 2030 du Royaume, visant à promouvoir l'innovation et les transports intelligents.

Valeurs associées

UBER TECH
95,070 USD NYSE +0,49%
