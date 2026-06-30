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Uber et Waymo mettent fin à leur partenariat dans le domaine des robotaxis à Phoenix
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 00:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juby Babu

Uber UBER.N et Waymo, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , ont mis fin à leur partenariat dans le domaine de la conduite autonome à Phoenix, en Arizona, alors que le géant du VTC s'apprête à lancer une nouvelle collaboration autour des véhicules autonomes dans cette ville.

Dans le cadre du partenariat conclu en 2023, Uber avait intégré les véhicules autonomes de Waymo à ses plateformes de VTC et de livraison de repas.

Un porte-parole de Waymo a déclaré que les véhicules utilisés pour le programme pilote avaient déjà été réintégrés dans sa propre flotte de Phoenix, où ils restent disponibles via son application.

Les véhicules de Waymo sont toujours disponibles sur Uber à Austin et à Atlanta.

« Phoenix a été notre premier marché pilote avec Waymo et il s’agissait d’un déploiement volontairement limité, avec un peu plus d’une douzaine de véhicules dédiés au programme », a déclaré un porte-parole d’Uber.

Uber a indiqué qu’il préparait le lancement d’un autre partenariat autour des véhicules autonomes à Phoenix, sans toutefois nommer ce nouveau partenaire.

La fin de ce partenariat fait suite au rappel par Waymo de près de 3 900 robotaxis aux États-Unis, en raison d’un problème logiciel pouvant amener les véhicules à pénétrer dans une zone de chantier fermée sur l’autoroute et à poursuivre leur route.

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