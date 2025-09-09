Uber et Sephora signent un partenariat

(AOF) - Uber et Sephora ont annoncé un partenariat qui permet d’intégrer des centaines de magasins Sephora à la plateforme Uber Eats. Ainsi, dès aujourd’hui, aux États-Unis et au Canada les amateurs de produits de beauté pourront commander en un clic du maquillage, des soins de la peau etc… et se les faire livrer à domicile.

Pour Nadine Graham, vice-présidente et directrice générale du commerce en ligne chez Sephora : " Notre partenariat avec Uber Eats simplifie encore davantage l'expérience client, tant pour nos clients actuels que pour les nouveaux. Que ce soit pour se procurer ses produits préférés ou pour trouver un cadeau de dernière minute, les clients Sephora pourront continuer à profiter des meilleurs produits de beauté livrés directement chez eux et cumuler des points grâce à notre programme de fidélité. "

