 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 747,64
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Uber et Sephora signent un partenariat
information fournie par AOF 09/09/2025 à 14:28

(AOF) - Uber et Sephora ont annoncé un partenariat qui permet d’intégrer des centaines de magasins Sephora à la plateforme Uber Eats. Ainsi, dès aujourd’hui, aux États-Unis et au Canada les amateurs de produits de beauté pourront commander en un clic du maquillage, des soins de la peau etc… et se les faire livrer à domicile.

Pour Nadine Graham, vice-présidente et directrice générale du commerce en ligne chez Sephora : " Notre partenariat avec Uber Eats simplifie encore davantage l'expérience client, tant pour nos clients actuels que pour les nouveaux. Que ce soit pour se procurer ses produits préférés ou pour trouver un cadeau de dernière minute, les clients Sephora pourront continuer à profiter des meilleurs produits de beauté livrés directement chez eux et cumuler des points grâce à notre programme de fidélité. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

UBER TECH
94,350 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank