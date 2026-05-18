Uber et Naver s'associent pour le rachat de Baemin - Seoul Economic Daily

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Uber et le géant sud-coréen de l'Internet Naver ont formé un consortium et soumis une offre pouvant atteindre 8 000 milliards de wons (5,34 milliards de dollars) en vue d'acquérir Baedal Minjok, la plus grande plateforme de livraison de repas de Corée du Sud, a rapporté lundi le Seoul Economic Daily.

Uber et Naver ont formé un consortium à 80/20 visant à acquérir 100 % des parts de Baedal Minjok (Baemin), la plateforme coréenne de livraison de repas exploitée par l'allemand Delivery Hero, selon le journal, qui cite des sources anonymes au sein de banques d'investissement.

Un porte-parole de Naver a déclaré à Reuters que la société avait reçu une lettre d'intention concernant l'opération, mais que rien n'avait encore été décidé.

(1 $ = 1 498,1500 wons)