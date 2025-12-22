 Aller au contenu principal
Uber et Lyft testeront les robotsaxis de Baidu au Royaume-Uni à partir de l'année prochaine
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 10:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber Technologies UBER.N et Lyft

LYFT.O s'associent au géant technologique chinois Baidu pour tester des taxis sans chauffeur au Royaume-Uni l'année prochaine, marquant ainsi une étape importante dans la course mondiale à la commercialisation des robots taxis.

Cette initiative souligne la manière dont les plateformes de covoiturage accélèrent le déploiement de l'autonomie par le biais de partenariats, faisant de Londres un premier terrain d'essai pour les services de robot-taxis à grande échelle en Europe.

Lyft, quant à elle, prévoit de déployer les véhicules autonomes de Baidu en Allemagne et au Royaume-Uni sous sa plateforme, en attendant l'approbation des autorités de régulation. Les deux entreprises ont abandonné le développement en interne de véhicules autonomes et comptent désormais sur des alliances pour accélérer leur adoption.

Les partenariats soulignent la manière dont les déploiements mondiaux de robotaxis prennent de l'ampleur. Waymo, la société d'Alphabet, a déclaré en octobre qu'elle commencerait des tests à Londres ce mois-ci, tandis que Baidu 9888.HK et WeRide

WRD.O ont lancé des opérations au Moyen-Orient et en Suisse.

Les robotaxis promettent des trajets plus sûrs, plus écologiques et plus rentables, mais leur rentabilité reste incertaine. Des entreprises publiques comme Pony.ai PONY.O et WeRide sont encore déficitaires, et les analystes avertissent que l'économie des flottes coûteuses pourrait peser sur les marges des plateformes telles qu'Uber et Lyft.

Les analystes ont déclaré que les réseaux hybrides, mêlant robotsaxis et conducteurs humains, pourraient être le modèle le plus viable pour gérer les pics de demande et la tarification.

Lyft a finalisé l'acquisition de l'application de taxi européenne FreeNow auprès de BMW et Mercedes-Benz en juillet pour un montant de 200 millions de dollars, marquant ainsi sa première grande expansion au-delà de l'Amérique du Nord et donnant à l'entreprise américaine de covoiturage un accès à neuf pays d'Europe.

