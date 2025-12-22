Uber et Lyft s'associent à Baidu pour tester des robots taxis au Royaume-Uni l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture, ajout de détails dans les paragraphes 1 à 5)

Uber UBER.N et Lyft LYFT.O ont annoncé lundi qu'ils s'associaient au géant technologique chinois Baidu 9888.HK pour lancer des essais de taxis sans chauffeur au Royaume-Uni l'an prochain, renforçant le rôle du pays comme premier banc d'essai européen pour la commercialisation des robotaxis.

Dans le cadre de ces partenariats, les véhicules Apollo Go RT6 de Baidu rejoindront les réseaux londoniens des plateformes de covoiturage en 2026, marquant la première concurrence directe entre les géants autonomes américains et chinois dans une capitale européenne, après que Waymo, propriété d'Alphabet

GOOGL.O , a récemment lancé des tests supervisés dans la ville.

L'émergence du Royaume-Uni en tant que bac à sable mondial est alimentée par l'Automated Vehicles Act 2024, qui fournit un cadre juridique pour la responsabilité qui fait actuellement défaut à l'Union européenne, plus fragmentée. Cette loi fait passer la responsabilité juridique des incidents de la personne qui se trouve dans la voiture à l'"entité de conduite autonome autorisée".

La startup londonienne Wayve se prépare également à lancer des essais sans conducteur en 2026, en tirant parti d'un investissement d'environ 1 milliard de dollars mené par SoftBank Group 9984.T et Uber, alors qu'elle teste sa technologie d'IA "sans carte" sur les rues urbaines complexes de Londres, aux côtés de ses rivaux mondiaux.

Cet élan reflète une poussée mondiale plus large, Baidu et WeRide WRD.O étendant leurs activités au Moyen-Orient et à la Suisse, tandis que des villes comme Austin et San Francisco aux États-Unis, Abu Dhabi dans les Émirats arabes unis et Wuhan en Chine sont devenues des centres majeurs pour les opérations de robotaxis.

Les robotaxis promettent des trajets plus sûrs, plus écologiques et plus rentables, mais leur rentabilité reste incertaine. Des entreprises publiques telles que Pony.ai

PONY.O et WeRide sont encore déficitaires, et les analystes préviennent que le coût élevé des flottes autonomes pourrait peser sur les marges des plateformes telles qu'Uber et Lyft.

Les analystes ont déclaré que les réseaux hybrides, mêlant robotsaxis et conducteurs humains, pourraient être le modèle le plus viable pour gérer les pics de demande et la tarification.

Pour Lyft, l'essai au Royaume-Uni sert de pierre angulaire à son expansion internationale suite à l'acquisition de l'application de taxi européenne FreeNow cette année pour un montant de 200 millions de dollars.