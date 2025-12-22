Uber et Lyft gagnent du terrain après avoir fait équipe avec Baidu pour des essais de robotaxis au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 décembre - ** Les actions de la société de covoiturage Uber UBER.N en hausse de 1,5 % à 80,53 $ avant le marché
** UBER et Lyft LYFT.O vont tester les robotsaxis de Baidu BIDU.O au Royaume-Uni l'année prochaine
** LYFT prévoit de déployer les véhicules autonomes de BIDU en Allemagne et au Royaume-Uni dans le cadre de sa plateforme
** Les actions de LYFT ont légèrement augmenté à 19,59 $ dans les échanges de pré-marché
** Jusqu'à la dernière clôture, UBER a gagné 31,5 % depuis le début de l'année, tandis que LYFT a gagné 50,5 %
