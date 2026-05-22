Uber envisage Delivery Hero, le marché sanctionne déjà le prix potentiel

Uber Technologies étudie les options d'une acquisition totale de Delivery Hero, selon Bloomberg, une information qui intervient quelques jours après la forte montée du groupe américain au capital de son concurrent allemand. L'action Uber, dont le titre est en baisse de 12% depuis le début de l'année, recule d'environ 2% vendredi, tandis que Delivery Hero, en hausse de 47% depuis le 1er janvier, bondit de près de 5% dans les échanges électroniques.

Cette opération potentielle s'inscrit dans un mouvement plus large de consolidation de la livraison de repas, un secteur où la taille, la densité géographique et la rationalisation des dépenses marketing deviennent déterminantes pour améliorer la rentabilité. Uber a récemment porté sa participation dans Delivery Hero à 19,5% du capital émis, contre environ 7% auparavant, et détient aussi 5,6% sous forme d'options. Ce niveau en fait le premier actionnaire du groupe allemand, tout en restant sous le seuil de 30% qui déclencherait une offre publique d'achat obligatoire (OPA).

Pour Uber, l'intérêt stratégique est assez lisible, puisque Delivery Hero lui donnerait une exposition plus large à des marchés internationaux où Uber Eats affronte déjà l'autre américain DoorDash, le britannique Just Eat Takeaway et plusieurs acteurs locaux. Le principal risque tient toutefois au prix, à la complexité d'intégration et aux éventuels obstacles réglementaires, alors que les autorités surveillent de près la concentration dans les plateformes de livraison.

Uber a indiqué ne pas avoir l'intention, pour l'heure, de franchir le seuil de 30%, tandis que Delivery Hero ne commente pas les intentions de son nouvel actionnaire. Les discussions restent donc préliminaires, sans garantie d'aboutir à une transaction.