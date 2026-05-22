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UE et Mexique signent un accord commercial réduisant leurs droits de douane réciproques
information fournie par AFP 22/05/2026 à 22:38

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum (au centre), le président du Conseil européen, Antonio Costa (à gauche), et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au Palais national, à Mexico, le 22 mai 2026 ( AFP / Gerardo Luna )

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum (au centre), le président du Conseil européen, Antonio Costa (à gauche), et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au Palais national, à Mexico, le 22 mai 2026 ( AFP / Gerardo Luna )

Le Mexique et l'Union européenne ont signé vendredi à Mexico une révision de leur accord commercial qui prévoit une réduction de leurs droits de douane afin de diversifier leurs économies et contourner le protectionniste agressif du président américain Donald Trump.

Lors du VIIIe sommet Mexique/UE, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, et celle de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont signé la mise à jour de cet accord en vigueur depuis 2000 et qui porte sur de nombreux produits agro-alimentaires.

Les négociations en vue d'une révision avaient débuté en mai 2016 mais l'accord de principe sur les aspects commerciaux, conclu en 2018, n'avait jamais été ratifié.

Le nouveau texte facilitera également le commerce des pièces automobiles, secteur particulièrement touché par les droits de douane de Trump.

Cette signature coïncide avec les négociations entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada pour la révision de leur accord de libre-échange (Aceum), sur fond de politique douanière agressive de Donald Trump.

L'UE, parvenu mercredi à un compromis provisoire pour mettre en oeuvre l'accord commercial conclu l'an dernier avec les Etats-Unis, est le troisième partenaire commercial du Mexique, loin derrière les États-Unis et la Chine : les échanges avec l'UE se sont élevés à 94,598 milliards de dollars en 2025, près de huit fois moins qu'avec les États-Unis.

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1 commentaire

  • 22:56

    Je t'envoie les pesticides interdits chez moi, tu m'envoies les produits traités avec ces mêmes pesticides, et tout cela sans droit de douane ! Je caricature bien sûr.

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