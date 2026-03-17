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Uber en hausse grâce à son partenariat avec Nvidia pour les taxis-robots
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 09:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Uber Technologies UBER.N augmente de 2,3 % à 76,37 $ avant la mise sur le marché

** Co, Nvidia NVDA.O vont déployer une flotte de robotaxis à partir de 2027

** Le partenariat utilisera la plateforme de conduite autonome de Nvidia, avec un déploiement initial à Los Angeles et San Francisco, qui s'étendra à 28 villes dans le monde d'ici 2028

** Cette décision intervient alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur du covoiturage autonome, avec des rivaux tels que Waymo d'Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O .

** L'action Uber est notée "achat" en moyenne; le PT médian est de 105 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, UBER a baissé de ~8,6 % par rapport à la baisse de 2,1 % du S&P 500 .SPX

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 09:10:06.

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