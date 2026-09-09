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Uber Eats et Wakefern Food s'associent pour proposer la livraison d'épicerie dans le nord-est des Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 14:36
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Uber et Wakefern Food ont annoncé que les clients peuvent désormais faire leurs achats dans plus de 375 supermarchés Wakefern à travers le Nord-Est des Etats-Unis via Uber Eats.

Cet accord permet d'élargir ainsi l'accès à la demande à des produits provenant de marques telles que ShopRite, Price Rite Marketplace, The Fresh Grocer, Morton Williams, Dearborn Market, Di Bruno Bros., Fairway Market, et Gourmet Garage.

Les clients peuvent désormais acheter les produits de leurs supermarchés de quartier directement via l'application Uber Eats, avec accès à un large assortiment d'articles incluant légumes, viande, fruits de mer, produits de base du garde-manger, aliments préparés et produits ménagers, ainsi que des options de livraison à la demande et programmées.

L'ajout des bannières Wakefern renforce encore le marché des épiceries d'Uber, qui continue de connaître une forte croissance en Amérique du Nord.

" En nous associant à Wakefern et en ajoutant plus de 375 supermarchés à notre plateforme, y compris des marques appréciées comme ShopRite et Fairway Market, nous continuons à construire un marché qui offre un choix étendu - des courses hebdomadaires complètes aux ingrédients de dernière minute - dans une expérience d'application fluide. " a déclaré Prashant Garg, responsable de l'Amérique du Nord chez Uber Eats.

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