Uber dévoile le robotaxi censé défier Waymo à San Francisco fin 2026

Uber et le constructeur électrique de luxe Lucid ont dévoilé lundi à Las Vegas leur futur robotaxi, destiné à concurrencer dès cette année Waymo, le leader mondial des voitures sans chauffeur, dans son propre jardin de San Francisco.

Ce véhicule tout électrique à six places, contre quatre pour les Jaguar de Waymo, est une version modifiée du SUV "Gravity" de Lucid, équipée d'une batterie de capteurs (caméras, radars, lidar et ultrasons), le tout piloté par le logiciel de la start-up Nuro avec les puces du géant Nvidia.

Ce prototype, dévoilé à l'hôtel-casino Fontainebleau à la veille du salon technologique CES de Las Vegas, est une étape dans le projet de Nvidia et Uber annoncé cet automne: déployer 100.000 robotaxis à partir de 2027, en collaboration avec plusieurs constructeurs différents.

Les partenaires ont confirmé avoir débuté en décembre des tests de conduite autonome dans la baie de San Francisco. Supervisés par un humain à bord, ces essais précèdent le lancement commercial, toujours prévu "plus tard en 2026", sous réserve d'approbation du régulateur californien.

L'habitacle se veut rassurant pour le grand public: des écrans permettent de visualiser en temps réel l'environnement capté par l'ordinateur (piétons, feux, trafic), d'ordonner des arrêts et de régler la musique ou la température, y compris du siège.

Le véhicule est doté d'un module de toit baptisé "Halo", intégrant une partie des capteurs et destiné à communiquer avec les piétons, via des LED affichant les initiales du client, tout comme le petit dôme sur le toit des Waymo.

Ce déploiement marquerait le retour d'une concurrence frontale pour Waymo (filiale d'Alphabet), qui jouit actuellement d'un quasi-monopole sur les robotaxis à San Francisco depuis le retrait de Cruise fin 2023.

Waymo, qui fait rouler quelque 2.000 voitures sans chauffeur dans cinq villes aux Etats-Unis, a fait de San Francisco sa vitrine, et prévoit d'opérer dans une dizaine de villes américaines d'ici la fin de l'année.

Près de la moitié de sa flotte sillonne en permanence les collines proches du Golden Gate, où elle est devenue une véritable attraction touristique.

Une filiale d'Amazon, Zoox, a ouvert un accès limité au public pour ses véhicules sans chauffeur et sans volant à San Francisco. Les robotaxis de Tesla sont aussi présents en petit nombre, mais avec encore un chauffeur surveillant la conduite autonome.

Uber permet déjà de réserver des courses sans chauffeur, mais uniquement en jouant l'intermédiaire pour son concurrent Waymo dans deux villes, Austin (Texas) et Atlanta (Géorgie). Ou pour le compte du Chinois WeRide en Arabie Saoudite depuis octobre.

Le géant chinois Baidu a annoncé des projets de robotaxis au Royaume-Uni et en Allemagne pour 2026, avec Lyft, concurrent d'Uber.