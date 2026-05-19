Uber détient désormais 19,5 % du capital de Delivery

Delivery Hero annonce qu'Uber a acquis des actions et des instruments supplémentaires dans Delivery Hero. Uber détient désormais 19,5 % du capital émis par Delivery Hero, avec 5,6 % supplémentaires en options.

Delivery Hero indique avoir accueilli favorablement l'investissement supplémentaire d'Uber comme une nouvelle validation de sa plateforme et de sa stratégie Everyday App.

"La société reste concentrée sur la stimulation de la performance opérationnelle et la mise en oeuvre de la revue stratégique afin d'apporter une valeur à long terme à tous les actionnaires" indique le groupe.