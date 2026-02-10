Uber déploie à Dubaï des taxis autoguidés de Baidu pour le covoiturage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N et Baidu 9888.HK ont annoncé mardi qu'ils lanceraient des services de covoiturage autonomes à Dubaï dans le mois à venir, dernière étape en date de la poussée de l'entreprise technologique chinoise vers l'expansion mondiale.

Les véhicules entièrement autonomes seront disponibles sur l'application Uber dans certains endroits de la zone de Jumeirah, ont déclaré les entreprises, ajoutant qu'elles s'étendraient davantage en fonction des progrès opérationnels et des approbations réglementaires dans la ville.

Cette initiative s'appuie sur le partenariat des deux sociétés , annoncé l'année dernière, qui vise à déployer des milliers de véhicules autonomes Apollo Go de Baidu sur la plateforme Uber dans plusieurs marchés internationaux en dehors des États-Unis et de la Chine continentale.

Il s'agit également d'un pas en avant dans les ambitions d'Uber de rivaliser sur le marché des robots taxis, alors que les entreprises technologiques s'efforcent de stimuler l'adoption commerciale des véhicules autonomes.

Baidu, qui exploite commercialement ses services de robotaxi Apollo Go dans plusieurs villes chinoises depuis 2022 et qui a maintenant une empreinte mondiale de 22 villes, a déclaré que le service avait effectué plus de 17 millions de trajets au mois d'octobre.

La société s'est également associée à Lyft LYFT.O pour déployer des robotaxis en Europe. En décembre, Baidu s'est associé à Uber et Lyft pour lancer des essais de ses services de taxi sans chauffeur au Royaume-Uni cette année.

Baidu a déclaré mardi que les passagers auront la possibilité d'être mis en relation avec un véhicule Apollo Go lors de la réservation d'un taxi Uber Comfort ou UberX, ou en sélectionnant l'option "Autonome" dans l'application Uber.