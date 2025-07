Uber: de nouveaux partenariats en épicerie aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 14:23









(CercleFinance.com) - Uber Eats annonce avoir élargi son service de livraison d'épicerie aux Etats-Unis, par de nouveaux partenariats avec les marques locales Big Y et King Kullen (Nord-est), Superlo Foods, Lunds & Byerlys et Foxtrot (Midwest et Texas), et les supermarchés Vallarta (Californie).



'En intégrant les favoris régionaux à la plateforme, Uber Eats répond à la préférence croissante des consommateurs pour les options d'épicerie locales et spécialisées aux côtés des marques nationales', explique la plateforme.



L'ajout de ces partenariats renforce la position d'Uber Eats en tant que marché de premier plan pour la livraison d'épicerie, 'offrant une intégration transparente pour les clients, une exécution efficace pour les détaillants et un accès au suivi en temps réel des commandes'.





