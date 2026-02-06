Uber condamné à payer 8,5 millions de dollars dans le cadre d'un procès concernant des accusations d'agressions sexuelles commises par des chauffeurs

Le jury déclare Uber responsable des actes du chauffeur et accorde 8,5 millions de dollars au plaignant

Uber fait face à plus de 3 000 poursuites similaires devant les tribunaux fédéraux

Uber a fait valoir que les chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants et que l'entreprise n'est pas responsable des actes criminels

Un jury fédéral de Phoenix a ordonné jeudi à Uber UBER.N de payer 8,5 millions de dollars après l'avoir jugée responsable dans un procès intenté par une femme qui dit avoir été agressée sexuellement par un chauffeur, un verdict qui pourrait influencer des milliers d'affaires similaires contre la société de covoiturage.

L'affaire, portée par la plaignante Jaylynn Dean , était le premier procès - dit "bellwether" - de plus de 3 000 poursuites similaires contre Uber qui ont été regroupées dans un tribunal fédéral américain. Ces procès servent à tester les théories juridiques et à évaluer la valeur des plaintes en vue d'un éventuel règlement.

Le jury a estimé que le chauffeur était un agent d'Uber et que la société était donc responsable de ses actes. Il a accordé à Jaylynn Dean 8,5 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires, mais a refusé d'accorder des dommages et intérêts punitifs. Les avocats de Jaylynn Dean avaient demandé plus de 140 millions de dollars de dommages et intérêts.

Dans un communiqué, un porte-parole d'Uber a indiqué que le jury avait rejeté les autres demandes de Jaylynn Dean, à savoir que l'entreprise était négligente ou que ses systèmes de sécurité étaient défectueux, ajoutant que l'entreprise prévoyait de faire appel. "Ce verdict confirme qu'Uber a agi de manière responsable et a investi de manière significative dans la sécurité des usagers", a déclaré le porte-parole.

Sarah London, avocate de Jaylynn Dean, a déclaré que le verdict "valide les milliers de survivants qui se sont manifestés au péril de leur vie pour demander des comptes à Uber, qui a privilégié le profit au détriment de la sécurité des passagers".

Les actions d'Uber ont baissé de 0,5 % dans les échanges prolongés après l'annonce du verdict.

Jaylynn Dean, qui réside dans l'Oklahoma, a poursuivi Uber en 2023, un mois après son agression présumée en Arizona. Elle a déclaré qu'Uber était au courant d'une vague d'agressions sexuelles commises par ses chauffeurs, mais qu'elle n'avait pas pris les mesures de base nécessaires pour améliorer la sécurité de ses usagers. De telles affirmations ont depuis longtemps accablé l'entreprise, faisant les gros titres des journaux et attirant l'attention du Congrès.

Alexandra Walsh, avocate de Jaylynn Dean, a déclaré lors des plaidoiries finales du procès qu'Uber s'était présenté comme une option sûre pour les femmes voyageant la nuit, en particulier si elles avaient bu.

"Les femmes savent que le monde est dangereux. Nous connaissons le risque d'agression sexuelle", a déclaré Alexandra Walsh. "Ils nous ont fait croire qu'il s'agissait d'un endroit à l'abri de ce genre de choses."

UBER DÉCLARE NE PAS ÊTRE RESPONSABLE DES ACTIONS DES CHAUFFEURS

Uber, qui a fait face à de nombreuses controverses en matière de sécurité, y compris des allégations de contrôle laxiste des chauffeurs et une culture qui, selon les critiques, donne la priorité à la croissance plutôt qu'à la protection des passagers, a fait valoir qu'elle ne devrait pas être tenue responsable de la conduite criminelle des chauffeurs qui utilisent sa plateforme, affirmant que ses vérifications d'antécédents et ses divulgations sur les agressions sont suffisantes.

L'entreprise soutient que ses chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants plutôt que des employés et que, quelle que soit leur classification, elle ne peut être tenue responsable des actes qui sortent du cadre de ce que l'on pourrait raisonnablement considérer comme leurs fonctions.

"Il n'avait aucun antécédent criminel. Aucun", a déclaré Kim Bueno, avocate d'Uber, au sujet du chauffeur lors des plaidoiries finales, soulignant qu'il avait effectué 10 000 trajets sur l'application et qu'il était presque parfaitement noté par les utilisateurs. "Était-ce prévisible pour Uber? Et la réponse à cette question doit être non."

La plainte de Jaylynn Dean indique qu'elle était en état d'ébriété lorsqu'elle a engagé un chauffeur Uber pour l'emmener du domicile de son petit ami à son hôtel.

Le chauffeur lui a posé des questions harcelantes pendant le trajet avant d'arrêter la voiture et de la violer, selon les allégations de Jaylynn Dean dans l'action en justice.

Le juge Charles Breyer, qui siège habituellement à San Francisco, a supervisé l'affaire de Jaylynn Dean à Phoenix. Charles Breyer gère toutes les affaires fédérales similaires contre Uber, qui ont été centralisées dans son tribunal de San Francisco.

L'entreprise fait également l'objet de plus de 500 procédures devant les tribunaux de l'État de Californie. Dans la seule de ces affaires à avoir été jugée jusqu'à présent, un jury a donné raison à Uber en septembre . Le jury a estimé que si l'entreprise avait fait preuve de négligence dans ses mesures de sécurité, cette négligence n'avait pas été un facteur substantiel dans le préjudice subi par la femme.

Lyft LYFT.O , le rival d'Uber, fait l'objet de poursuites similaires devant les tribunaux étatiques et fédéraux, bien qu'il n'y ait pas de litige fédéral coordonné pour ces plaintes. Les actions de Lyft ont baissé de 1 % après le verdict.