Uber condamné à payer 8,5 millions de dollars dans le cadre d'un procès clé concernant des accusations d'agressions sexuelles commises par des chauffeurs

par Diana Novak Jones

Un jury fédéral de Phoenix a condamné jeudi Uber UBER.N à verser 8,5 millions de dollars après l'avoir jugée responsable dans un procès intenté par une femme qui affirme avoir été agressée sexuellement par un chauffeur, un verdict qui pourrait influencer des milliers d'affaires similaires contre la société de covoiturage. L'affaire, portée par la plaignante Jaylynn Dean, était le premier procès - dit "bellwether" - de plus de 3 000 poursuites similaires contre Uber qui ont été regroupées dans un tribunal fédéral américain. Ces procès servent à tester des théories juridiques et à évaluer la valeur des plaintes en vue d'un éventuel règlement.

Mme Dean, qui réside dans l'Oklahoma, a poursuivi Uber en 2023, un mois après son agression présumée en Arizona. Elle affirme qu'Uber était au courant d'une vague d'agressions sexuelles commises par ses chauffeurs, mais qu'elle n'a pas pris les mesures de base nécessaires pour améliorer la sécurité de ses usagers. De telles affirmations ont depuis longtemps accablé l'entreprise, faisant les gros titres des journaux et attirant l'attention du Congrès.

Alexandra Walsh, avocate de Mme Dean, a déclaré lors des plaidoiries finales du procès qu'Uber s'était présenté comme une option sûre pour les femmes voyageant la nuit, en particulier si elles avaient bu.

"Les femmes savent que le monde est dangereux. Nous connaissons le risque d'agression sexuelle", a déclaré Mme Walsh. "Ils nous ont fait croire qu'il s'agissait d'un endroit à l'abri de ce genre de choses.”

Uber a fait valoir qu'elle ne devrait pas être tenue pour responsable de la conduite criminelle des chauffeurs qui utilisent sa plateforme, affirmant que ses vérifications d'antécédents et ses divulgations sur les agressions sont suffisantes. La société maintient que ses chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants plutôt que des employés et que, quelle que soit leur classification, elle ne peut être responsable des actions qui sortent du cadre de ce que l'on pourrait raisonnablement considérer comme leurs fonctions.

"Il n'avait aucun antécédent criminel. Aucun", a déclaré Kim Bueno, avocate d'Uber, au sujet du chauffeur lors des plaidoiries finales, soulignant qu'il avait effectué 10 000 trajets sur l'application et qu'il était presque parfaitement noté par les utilisateurs. "Était-ce prévisible pour Uber? Et la réponse à cette question doit être non.”

Dans une déclaration faite avant le procès, un porte-parole d'Uber a indiqué que l'entreprise prenait très au sérieux tout signalement d'agression sexuelle et qu'elle continuait à investir dans de nouvelles technologies pour aider à prévenir les préjudices.

La plainte de Mme Dean indique qu'elle était en état d'ébriété lorsqu'elle a engagé un chauffeur Uber pour l'emmener du domicile de son petit ami à son hôtel.

Le chauffeur lui a posé des questions harcelantes pendant le trajet avant d'arrêter la voiture et de la violer, affirme Mme Dean dans son action en justice.

Le juge Charles Breyer, qui siège habituellement à San Francisco, a supervisé l'affaire de Mme Dean à Phoenix. Le juge Breyer gère toutes les affaires fédérales similaires contre Uber, qui ont été centralisées dans son tribunal de San Francisco.

L'entreprise fait également l'objet de plus de 500 procédures devant les tribunaux de l'État de Californie. Dans la seule de ces affaires qui ait été jugée jusqu'à présent, un jury s'est prononcé en septembre en faveur d'Uber. Il a estimé que si la société avait fait preuve de négligence dans ses mesures de sécurité, cette négligence n'avait pas été un facteur substantiel dans le préjudice subi par la femme.

Lyft (LYFT.O), le rival d'Uber, fait l'objet de poursuites similaires devant les tribunaux étatiques et fédéraux, bien qu'il n'y ait pas de litige fédéral coordonné pour ces plaintes.