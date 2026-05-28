Uber augmente sa participation dans Delivery Hero en vue d'une nouvelle offre, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails sur une transaction en bloc provenant de sources et de documents officiels; d'autres sources indiquent qu'Uber prépare une nouvelle offre sur Delivery Hero)

Uber UBER.N a porté sa participation dans la société allemande Delivery Hero

DHER.DE de 25 % à près de 37 % après avoir racheté une partie des parts détenues par Aspex Management, un autre actionnaire, selon des documents réglementaires et deux personnes proches du dossier.

L'accord avec Aspex intervient alors qu'Uber prépare une nouvelle offre pour racheter la société allemande de livraison de repas, après une proposition indicative de 33 € par action (38,29 $) faite samedi, ont déclaré jeudi deux sources distinctes sous couvert d'anonymat, car les discussions sont confidentielles.

Delivery Hero n'a pas souhaité faire de commentaires.

Uber n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'action Delivery Hero a chuté de 3,6 % à 37,93 € à 07h51 GMT.

Uber détient désormais un total de 36,83 % de Delivery Hero – 24,99 % en actions ordinaires et le reste lié à des instruments dérivés – contre 25,1 % auparavant, selon les documents déposés en Allemagne et publiés mercredi soir.

Un autre document réglementaire a révélé qu'Aspex avait presque réduit de moitié sa participation, la faisant passer de 14,55 % à 7,56 %, tandis que le reste de la participation sera transféré à une date ultérieure.

Delivery Hero a confirmé samedi avoir reçu une proposition indicative d'Uber évaluant la société à 33 € par action. Le directeur général du groupe allemand, Niklas Oestberg, a annoncé la semaine dernière qu'il démissionnerait, à la suite de campagnes menées par plusieurs grands actionnaires en faveur d'une révision stratégique.

Le Financial Times avait rapporté que le conseil d'administration d'Uber s'était réuni samedi pour discuter d'une augmentation de son offre après que sa première proposition eut été rejetée.