Uber attendu en baisse après ses trimestriels

" La croissance du chiffre d'affaires a dépassé la croissance des réservations brutes, principalement en raison de la baisse des incitations à l'approvisionnement, des remboursements et des apaisements, ainsi que de la croissance des revenus publicitaires ", a déclaré le directeur financier Prashanth Mahendra-Rajah, selon Reuters.

(AOF) - Uber est attendu en baisse de près de 10% en pré-marché à Wall Street. Le spécialiste de la mobilité a vu ses réservations brutes progresser de 16% au troisième trimestre, contre 22% au trimestre précédent. Le chiffre d’affaires a cependant augmenté de 20%, à 11,20 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Le groupe anticipe pour l'année 2024 une croissance des réservations brute comprise entre 16% et 20%, une perspective légèrement inférieure au consensus.

