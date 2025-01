Uber annonce 1,5 milliard de dollars de rachats d'actions

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Nos actions sont sous-évaluées par rapport à la force de notre activité, et nous prévoyons d'accélérer nos rachats dans le cadre de l'autorisation existante en conséquence", ajoute-t-il. Cet accord porte sur "plus d'un pour cent de notre capitalisation boursière.

(AOF) - Uber est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un accord de rachat accéléré d'actions avec Bank of America. Il s'agit de racheter 1,5 milliard de dollars d'actions ordinaires d'Uber, dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions de 7 milliards de dollars précédemment annoncée. "Nous prévoyons de continuer à augmenter considérablement nos flux de trésorerie disponibles, ce qui nous permettra de restituer un capital significatif aux actionnaires tout en continuant à investir dans la croissance", a déclaré le directeur financier Prashanth Mahendra-Rajah.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.