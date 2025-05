Uber: accord pour le déploiement de véhicules autonomes information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 18:08









(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce un accord stratégique avec Momenta en vue du déploiement de véhicules autonomes sur sa plateforme, dans des marchés internationaux hors des États-Unis et de la Chine.



La première mise en service est prévue en Europe début 2026, avec des opérateurs de sécurité à bord.



Ce partenariat vise à combiner le réseau mondial de VTC d'Uber avec la technologie de conduite autonome de Momenta pour offrir des services de robotaxis 'sûrs, efficaces et évolutifs'.



Les deux entreprises soulignent leur ambition commune d'accélérer l'adoption mondiale de la mobilité autonome.





