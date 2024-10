U10 - Résultats S1-2024

Résultats



• U10 réalise un chiffre d’affaires stable à +1,5% sur l’ensemble du 1er semestre dans un marché pourtant incertain.



• Les opérations de gestion de fin de vie des collections passées étant déjà provisionnées en 2023 , elles n’influencent pas la rentabilité d’exploitation qui double cette année.



• Le BFR est stable et la trésorerie disponible est positive. U10 continue de réduire son endettement net.





Actualités



• U10 accélère le déploiement de son nouveau service U10 Merch : cette offre de service, issue d’un travail collaboratif avec le client, permet d’adapter et d’optimiser le parcours consommateur en magasin.



• U10 Merch accentue ainsi la distribution numérique des collections et permet à ses clients d’augmenter le chiffre d’affaires et la rentabilité de leurs rayons.



• Avec une offre de plus en plus permanente et une capacité de livraison stable, U10 est identifié comme un fournisseur fiable et sécurisant par les chaînes de magasins.



• Compte tenu des chiffres réalisés ces dernières semaines, U10 anticipe un bon deuxième semestre qui devrait être assorti d’une rentabilité accrue.