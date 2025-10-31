U10 : Résultats du 1er semestre 2025

U10, fournisseur permanentiste de la distribution en décoration et accessoires d’intérieur, propose à ses clients des rayons clé en main assortis de solutions de gestion innovantes.





Au 1er semestre 2025, le chiffre d’affaires s’établit à 81 m€ contre 85 m€ en 2024 compte-tenu du nombre de jours d’expédition.





L’EBITDA progresse de + 863 k€ à + 1 629 k€ sur le semestre et, après prise en compte des amortissements et provisions, le résultat net représente -0,6% du chiffre d’affaires.





L’endettement net est en hausse sous l’effet de l’augmentation temporaire du BFR et notamment des stocks qui sont calibrés pour l’activité déjà connue et attendue plus intense au second semestre.





Depuis quelques exercices déjà, la rentabilité se concentre de plus en plus au deuxième semestre avec la commercialisation des nouvelles collections sur cette période.





De nouvelles lignes de produits sont lancées ces derniers mois et reçoivent un excellent accueil auprès des consommateurs. Elles seront donc créatrices de chiffre d’affaires supplémentaire.





Compte-tenu du comportement de l’offre en magasins et des opportunités additionnelles visibles de nouveaux marchés, U10 Corp est très confiant sur son deuxième semestre ainsi que sur l’exercice prochain.