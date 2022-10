U10 : résultats du 1er semestre 2022

Résultats



• U10 a maintenu son volume d’activité au 1er semestre dans un marché pourtant largement perturbé.



• Le secteur de l’importation et de la distribution enregistre depuis le début de l’année une explosion fulgurante de ses niveaux de stocks, l’inflation et les tensions économiques ayant conduit à une baisse de la consommation générale.



• Dans ce contexte, U10 a fait le choix de procéder rapidement à des opérations promotionnelles importantes afin d’éviter tout enlisement dû à la montée de ses stocks. U10 a ainsi mis en œuvre les mesures nécessaires au développement de son activité.



• Sa rentabilité en est temporairement affectée, mais au profit de sa stabilité et de sa solidité.



Actualités



• U10 porte une attention particulière à l’optimisation de sa chaine d’approvisionnement.



• En dépit du ralentissement actuel de la consommation, U10 maintient son volume d’affaires et pérennise son développement via de nouveaux gains de parts de marché.



• Le modèle U10 reposant sur la démocratisation de la décoration d’intérieur est encore une fois parfaitement adapté au marché actuel de consommation difficile.