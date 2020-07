U10 Corp - Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : 60,2 m€ Situation financière renforcée

Chiffre d'affaires



o Le chiffre d'affaires du semestre est en retrait sous l'effet de la crise sanitaire et s'élève à 60,2 m€.

o Pour mémoire, les clients de U10 ont dû fermer leurs magasins pendant 8 semaines suite aux mesures gouvernementales de confinement.

o L'engouement des consommateurs pour les produits de la maison depuis la fin du confinement a cependant permis une reprise dynamique de la facturation depuis la réouverture des points de vente.





Actualités et perspectives



o Malgré le rebond spectaculaire de l'activité en juin, la rentabilité du semestre sera durement affectée par le contexte actuel.

o U10 a, dès les premiers jours de confinement, adapté son organisation, mis en œuvre les mesures autorisées par le gouvernement et maintenu une gestion stricte de son besoin en fonds de roulement et de sa trésorerie.

o Le recours très rapide aux prêts garantis par l'Etat a permis la sécurité financière de l'entreprise, le respect de ses engagements et le renforcement des relations avec ses fournisseurs.

o Sous réserve de nouvelles restrictions d'ouverture de sa clientèle, U10 devrait présenter un très bon 2nd semestre.