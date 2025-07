U10 - Chiffre d’affaires S1-2025 : 81 m€

• U10 est un fournisseur permanentiste de la distribution en décoration et accessoires d’intérieur.



• En proposant des solutions innovantes et sécurisantes de gestion de leurs rayons, U10 privilégie des ventes qualitatives génératrices de rentabilité additionnelle pour ses clients.



• Au 1er semestre 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 81 m€ contre 85 m€ en 2024. Compte tenu du positionnement des jours fériés et des ponts cette année, les expéditions du S1 affichent un léger retard qui se lissera mécaniquement sur le S2 par la croissance naturelle attendue.



• Le service de merchandising offert par U10 crée de la valeur ajoutée et de la performance dans les rayons de ses clients.



• Pour optimiser ce merchandising, l’entreprise déploie un département nommé U10 Merch, bureau d’étude intégré et au service de la performance des rayons de ses clients, qui développe des corners spécialisés.



• Parallèlement, U10 développe son offre de services innovants auprès de ses clients à l’export pour leur apporter un supplément de rentabilité.



• Ce plan de développement additionné au lancement régulier de nouvelles gammes renforceront dans les mois à venir le volume et la qualité des ventes.