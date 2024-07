U10 - Chiffre d’affaires S1-2024 : 85,2 m€

Bien que la consommation générale ait été très fébrile en juin suite aux tensions liées à l’actualité, U10 affiche un chiffre d’affaires stable à +1,5% sur l’ensemble du 1er semestre.





Compte tenu de l’analyse des ventes magasins générées depuis le début de l’année, U10 devrait réaliser un bon 2nd semestre, assorti d’un chiffre d’affaires de qualité.





Après 2 années de test avec des clients partenaires, l’entreprise a lancé en début d’année son nouveau service U10 Merch. Grâce à un travail collaboratif entre le client et les Data scientitst de U10, cette offre permet d’adapter et d’optimiser le parcours du consommateur en magasin. Quelques mois après ce lancement, l’analyse des données post-implantation confirme la surperformance des ventes et de la rentabilité des rayons lorsque U10 Merch y a été déployée.





En 2024, U10 accélère sa démarche RSE.



De nombreuses actions sont menées : articles constitués de matières premières recyclées, accent sur la durabilité des produits, rénovation énergétique des bâtiments, focus sur bienêtre au travail, opérations de mécénat.



Dans le prolongement de ces actions, U10 lancera d’ici la fin de l’année un nouveau projet d’envergure pour accélérer son engagement RSE.