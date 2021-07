U.S. Bank acquiert PFM Asset Management

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier américain U.S. Bank a annoncé, jeudi 8 juillet, avoir trouvé un accord définitif avec le groupe PFM pour l'acquisition de PFM Asset Management. PFM Asset Management, qui gérait 123 milliards de dollars d'encours et en administrait 41,2 milliards fin mars, va rejoindre le gestionnaire U.S. Bancorp Asset Management, filiale d'U.S. Bank, mais continuera d'opérer en tant qu'entité propre.

L'activité de conseil de PFM ne fait néanmoins pas partie de la transaction et continuera d'opérer de façon indépendante. La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, doit être clôturée au cours du quatrième trimestre 2021.

Basée à Minneapolis, U.S. Bancorp AM fait partie de la division de gestion de fortune et de services d'investissement d'U.S. Bank qui administre et conserve plus de 8.600 milliards de dollars et gère 244 milliards de dollars. Avec PFM AM, les deux gestionnaires disposaient d'encours sous gestion et administration combinés de 325 milliards de dollars à fin mars. PFM AM apporte à U.S. Bancorp AM divers clients institutionnels locaux mais aussi une offre composée de services d'externalisation d'investissements et de comptes gérés séparément sur l'obligataire et des stratégies multi-actifs, a expliqué Eric Thole, responsable de U.S. Bancorp AM.