U.S. Bancorp augmente après que Truist l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de U.S. Bancorp USB.N , la cinquième plus grande banque américaine, augmentent de 1,9 % à 57,12 $

** Truist Securities fait passer USB de "hold" à "buy"; augmente l'objectif de cours à 66 $ contre 61 $, soit une hausse de 17,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la banque semble mieux armée, ayant enregistré une croissance des frais et neuf trimestres de dépenses stables, ainsi que de forts taux de croissance sous-jacents des prêts/dépôts dans les principaux secteurs verticaux

** Les revenus d'intérêts devraient s'accélérer tout au long de l'année 2026, à mesure que les prêts se concrétisent et que les actifs à taux fixe sont réévalués

** "L'environnement semble constructif pour les principales activités génératrices de commissions d'USB et ses prévisions semblent réalisables, avec une option supplémentaire fournie par la transformation des paiements, dans la mesure où le redressement de la direction est couronné de succès" - Truist

** 15 courtiers sur 26 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et un à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 63 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, USB a augmenté de 5% depuis le début de l'année