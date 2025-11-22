 Aller au contenu principal
Tyson Foods va fermer une importante usine de viande bovine aux États-Unis en raison de la diminution de l'offre de bétail
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 00:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Tyson ferme une usine du Nebraska employant 3 200 personnes

*

La fermeture touchera une ville d'environ 10 000 habitants

*

Le resserrement de l'offre de bétail augmente les coûts pour les conditionneurs de viande américains

(Ajout de détails sur la perte d'argent de l'activité bovine de Tyson, paragraphe 9, citations d'un sénateur américain et d'analystes, paragraphes 10, 12-13) par Tom Polansek

Tyson Foods TSN.N fermera en janvier une importante usine de viande bovine à Lexington, dans le Nebraska, qui emploie environ 3 200 personnes, après que les stocks de bovins américains ont atteint leur niveau le plus bas en près de 75 ans, a déclaré le conditionneur de viande vendredi.

La fermeture de l'usine, située au cœur de la région d'élevage du bétail, indique que l'offre restera limitée, ce qui obligera les conditionneurs de viande à payer des prix élevés pour transformer le bétail en steaks et en hamburgers.

Les prix de la viande bovine ont atteint des records en raison de la faiblesse de l'offre et de la forte demande, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les consommateurs. Le président Donald Trump a déclaré le mois dernier qu'il s'efforçait de faire baisser les prix .

Tyson a déclaré qu'elle réduirait également les opérations dans une usine de viande bovine à Amarillo, au Texas, à une seule équipe à pleine capacité, ce qui affectera environ 1 700 travailleurs.

"Tyson Foods reconnaît l'impact de ces décisions sur les membres de l'équipe et les communautés où nous opérons", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Tyson a déclaré que les changements étaient attendus autour du 20 janvier et qu'elle augmenterait la production dans d'autres installations pour répondre à la demande des clients.

L'ACTIVITÉ BOVINE PERD GROS

Les prix de la viande bovine ont grimpé en flèche cette année, en raison de la diminution des stocks de bétail et de la concurrence accrue entre les conditionneurs de viande pour l'obtention d'une quantité limitée de bétail.

Les éleveurs ont réduit leurs troupeaux après des années de sécheresse qui ont brûlé les pâturages et augmenté les coûts d'alimentation. Certains ont lentement commencé à reconstituer leurs troupeaux, bien qu'il faille au moins deux ans pour élever des bovins adultes.

L'activité bovine de Tyson a subi des pertes ajustées de 426 millions de dollars au cours de la période de 12 mois qui s'est achevée le 27 septembre, et de 291 millions de dollars au cours de l'année précédente. Le conditionneur de viande prévoit que l'activité perdra entre 400 et 600 millions de dollars au cours de l'exercice 2026.

"Nous nous attendions tous à ce qu'une usine soit fermée à un moment donné en 2026", a déclaré Rich Nelson, stratège en chef d'Allendale. "Je suis un peu surpris qu'ils le fassent à titre préventif."

Les pertes subies par le secteur de la viande bovine de Tyson constituent un revirement par rapport aux profits considérables que l'entreprise et d'autres transformateurs ont engrangé pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les prix de la viande ont grimpé en flèche alors que les infections parmi les travailleurs de l'usine ralentissaient la production.

LA FERMETURE MENACE L'ÉCONOMIE LOCALE

L'usine de Lexington peut traiter environ 5 000 bovins par jour, soit environ 5 % de l'abattage total aux États-Unis, mais elle a déjà fonctionné en dessous de sa capacité, a déclaré Matt Wiegand, courtier en matières premières pour FuturesOne au Nebraska. Sa fermeture choquera la ville, qui compte environ 10 000 habitants, et nuira aux parcs d'engraissement locaux qui engraissent le bétail, a-t-il ajouté.

"L'annonce de Tyson aura un impact dévastateur", a déclaré Deb Fischer, sénatrice du Nebraska. "Ce n'est un secret pour personne qu'il y a quelques années, des entreprises de conditionnement comme Tyson réalisaient des bénéfices exceptionnels alors que le reste de l'industrie était continuellement dans le rouge."

À Amarillo, l'usine de Tyson peut abattre environ 6 000 bovins par jour, selon les estimations du secteur.

La Maison Blanche n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Donald Trump a cherché à augmenter les importations de bœuf en provenance de pays tels que l'Argentine afin de réduire les prix pour les consommateurs américains, ce qui a suscité la colère des éleveurs américains. Jeudi, il a supprimé les droits de douane de 40 % qu'il avait imposés cet été sur les produits alimentaires brésiliens et qui ralentissaient les importations de bœuf utilisé dans la fabrication des hamburgers.

Donald Trump a également accusé les entreprises de conditionnement de la viande de faire monter les prix du bœuf américain par la manipulation et la collusion, et a ordonné au ministère de la Justice d'enquêter sur cette affaire.

