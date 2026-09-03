Tyson Foods revoit une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de bénéfices alors que la pénurie de bétail s'aggrave

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* Tyson prévoit un résultat d'exploitation ajusté annuel compris entre 1,85 milliard et 2,05 milliards de dollars

* La société revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 1,5 % et 2,0 %

* Tyson invoque une offre restreinte de bovins, la volatilité des prix et une demande prudente dans le secteur de la restauration

(Ajout de puces et d'un commentaire d'un actionnaire de Tyson au paragraphe 8)

par Juveria Tabassum et Tom Polansek

Tyson Foods TSN.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois en un mois, alors que la pénurie de bétail aux États-Unis, la volatilité des prix et la prudence des consommateurs pèsent davantage sur son activité de viande bovine déjà en difficulté.

Les transformateurs de viande ont subi des pertes financières importantes dans leurs divisions de viande bovine, les coûts élevés liés à la rareté des bovins ayant dépassé les bénéfices tirés des prix record de la viande bovine. Tyson a supprimé des milliers d’emplois dans le secteur de la transformation de la viande cette année via des fermetures d’usines visant à améliorer ses résultats, mais a indiqué que son activité de viande bovine avait été confrontée à des pressions supplémentaires au cours du trimestre se terminant en septembre.

Jeudi après-midi, l’action Tyson reculait d’environ 7 %. Les actions des transformateurs de viande Smithfield Foods SFD.O et Pilgrim’s Pride PPC.O affichaient quant à elles une baisse d’environ 2 %.

« La révision des prévisions s’explique principalement par une compression significative des marges, dans un contexte de volatilité des prix du bétail et de l’une des pénuries de bétail les plus graves de l’histoire des États-Unis », a déclaré Tyson dans un communiqué.

Le secteur de la viande bovine a récemment fait l'objet d'une attention particulière de la part du président Donald Trump, dont le ministère de la Justice mène actuellement une enquête sur les prix élevés pratiqués par . M. Trump a signé la semaine dernière un décret visant à accroître les importations américaines de viande hachée afin de faire baisser les prix pour les consommateurs avant les élections de mi-mandat de novembre. Le prix moyen de la viande hachée maigre et extra-maigre a atteint 8,41 dollars la livre en juillet, soit une hausse de plus de 38 % par rapport à il y a cinq ans, selon les données gouvernementales.

Le décret de Trump a fait chuter les prix du bétail aux États-Unis, ce qui a provoqué la colère des éleveurs et réduit la valeur des stocks que les entreprises de viande avaient précédemment achetés. Tyson n’a pas commenté ce décret, mais a invoqué « l’impact attendu de la baisse des prix du bétail sur la valeur des stocks de bétail vivant » pour justifier la révision à la baisse de ses prévisions.

CHUTE DU COURS DE L’ACTION

Tyson table désormais sur un résultat d’exploitation ajusté compris entre 1,85 et 2,05 milliards de dollars pour l’exercice 2026, contre une fourchette de 2,1 à 2,3 milliards de dollars prévue le 3 août. L’entreprise prévoit également une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 1,5 % et 2,0 % pour l’exercice 2026, contre une fourchette de 2,5 % à 3,5 % attendue le mois dernier.

« Cette révision à la baisse des prévisions met vraiment en évidence à quel point le cycle du bétail reste difficile pour Tyson et l’ensemble du secteur de la viande bovine », a déclaré Freddy Lavric, gestionnaire de portefeuille chez Winthrop Capital Management, qui détient des actions Tyson.

Tyson a fermé cette année une immense usine de transformation de viande bovine dans le Nebraska et a considérablement réduit ses activités dans une autre usine au Texas. En août, Tyson a annoncé qu'elle fermerait également ou vendrait trois de ses sites de transformation et de conditionnement de viande bovine. Ces mesures devraient commencer à alléger la pression sur les coûts d’exploitation à l’approche de l’exercice 2027, a déclaré le directeur général Donnie King.

« Nous considérons la révision à la baisse des prévisions d’aujourd’hui comme une preuve supplémentaire que les conditions du marché de la viande bovine à court terme sont restées plus difficiles que prévu, malgré les mesures énergiques prises par l’entreprise en matière de capacités de production », a déclaré Pooran Sharma, analyste chez Stephens.

DES CONSOMMATEURS PRUDENTS

Les prix de la viande bovine ont grimpé en flèche après qu’une sécheresse persistante dans l’ouest des États-Unis a ravagé les pâturages et contraint les éleveurs à réduire leurs cheptels. Washington a encore restreint l’offre au cours de l’année écoulée en suspendant les importations de bétail en provenance du Mexique afin d’empêcher l’introduction d’un parasite du bétail carnivore. Les États-Unis ont repris les importations le mois dernier, mais de manière limitée.

L'année dernière, Trump a accusé les entreprises de transformation de la viande de faire grimper les prix par des pratiques de manipulation et de collusion, et a ordonné au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête.

Confrontés à des prix élevés, les consommateurs se montrent prudents quant à leurs dépenses discrétionnaires, ce qui rend la situation plus difficile pour la demande dans les établissements de restauration, a déclaré Tyson.

Les entreprises de biens de consommation se heurtent de plus en plus à une résistance de la part des consommateurs soucieux de leur budget, en particulier les ménages à faibles revenus qui se tournent vers des marques moins chères, des marques de distributeur et des marques « value » .