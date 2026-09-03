Tyson Foods revoit une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, les difficultés liées au marché du bœuf pesant sur ses marges

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Tyson Foods TSN.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour la deuxième fois en un mois et a également abaissé son objectif de chiffre d’affaires annuel, invoquant une pression accrue sur son segment de la viande bovine en raison dela faiblesse attendue des prix du bétail.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a signé une proclamation visant à augmenter temporairement les importations de parures de bœuf maigre à un taux de droit de douane réduit afin de lutter contre la hausse des prix du bœuf, qui ont atteint un niveau record cette année en raison d’une grave pénurie d’approvisionnement en bétail liée à la sécheresse et aux feux de forêt.

En août, Tyson Foods avait également annoncé la fermeture ou la vente de trois de ses sites de transformation et de conditionnement de viande bovine, alors que les transformateurs de viande aux États-Unis étaient confrontés à une pénurie de bétail.

La révision à la baisse des prévisions de la société s’explique par « une compression significative des marges dans un contexte de volatilité des prix du bétail », ainsi que par l’impact attendu de la baisse des prix du bétail sur la valeur des stocks de bétail vivant, a-t-elle précisé.

Jeudi, en début de séance, l’action Tyson Foods reculait d’environ 8%.

La société table désormais sur un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,85 et 2,05 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une fourchette de 2,1 à 2,3 milliards de dollarsprévue le 3 août.

Elle table également sur une croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 comprise entre 1,5% et 2,0%, contre une fourchette de 2,5% à 3,5% prévue le mois dernier.

“Les pressions sur le marché du bœuf, qui se sont intensifiées ce trimestre, reflètent la dynamique du cycle bovin à l’échelle du secteur, qui a nécessité une action décisive,” a déclaré Donnie King, directeur général de Tyson Foods.