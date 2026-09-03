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Tyson Foods revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels sous la pression du marché du bœuf
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 15:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tyson Foods TSN.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfices pour la deuxième fois en un mois et a également abaissé son objectif de chiffre d'affaires annuel, invoquant une pression accrue sur son segment de la viande bovine en raison de la baisse attendue des prix du bétail.

La société table désormais sur un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,85 milliard de dollars et 2,05 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre un objectif précédent de 2,1 milliards de dollars à 2,3 milliards de dollars , qu'elle avait communiqué le 3 août.

Elle table également sur une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 comprise entre 1,5% et 2,0%, contre une fourchette de 2,5% à 3,5% prévue en août.

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