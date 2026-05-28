Tyson Foods nomme un ancien cadre de P&G pour succéder à King, en poste depuis longtemps, au poste de directeur général

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TSN.N , filiale de Tyson Foods, a nommé jeudi Jeff Schomburger, ancien cadre de Procter & Gamble, au poste de directeur général. Il succédera àDonnieKing à partir du mois d'octobre.

Ce remaniement à la tête de l'entreprise intervient alors que la division bovine de Tyson enregistre des pertes, dans un contexte de flambée des coûts du bétail et d'une sécheresse persistante dans l'ouest des États-Unis qui a ravagé les pâturages, entraînant une baisse des stocks à leur plus bas niveau depuis 75 ans en 2026.

M. Schomburger, membre du conseil d'administration du transformateur de viande depuis 2016, avait pris sa retraite en 2019 après avoir occupé le poste de directeur des ventes mondiales chez P&G PG.N .

Donnie King, qui travaille au sein de l'entreprise depuis plus de quarante ans, a pris les rênes en 2021 et a aidé Tyson Foods à surmonter plusieurs perturbations, notamment la pandémie de COVID-19.

Il restera au conseil d'administration de la société et travaillera en étroite collaboration avec M. Schomburger pour assurer une transition en douceur au cours des prochains mois, a indiqué la société dans un communiqué.

L'action Tyson Foods a reculé de 1,7 % en pré-ouverture. Elle a progressé de 12,6 % depuis le début de l'année, mais a perdu 17,6 % depuis que M. King a pris les rênes. Tyson Foods a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année au début du mois, grâce à de solides ventes de poulet.