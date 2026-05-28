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Tyson Foods nomme Jeff Schomburger au poste de directeur général pour succéder à Donnie King
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tyson Foods TSN.N a nommé jeudi Jeff Schomburger au poste de directeur général, en remplacement de Donnie King, qui occupait cette fonction depuis longtemps, avec effet au 4 octobre.

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